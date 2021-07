Wolfgang K. Eckelt arbeitet als Headhunter und Executive Coach in der Automobilindustrie. Er absolvierte einen Masterstudiengang an der Southern Illinois University Edwardsville, später promovierte er an der Universität Bremen. In seinem neuesten Buch, "Unicorn Branding", gibt er Tipps, wie High Performer zur Personenmarke werden und diese gekonnt sichtbar machen.

Foto: Bloomberg / Getty Images