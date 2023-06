Es wäre die Wiederbelebung eines Superstars. Kaum ein anderes Unternehmen erlebte während der Corona-Pandemie so einen massiven Boost hinsichtlich Nachfrage, Verkäufen und Börsenwert – und stürzte nur einige Monate später im Zuge der Wiederöffnung der Fitnessstudios so spektakulär ab wie Peloton. Zwischen März 2020 und Januar 2021 hatte sich der Wert der Aktie an der New Yorker Nasdaq-Börse versiebenfacht und stieg zeitweise über 150 US-Dollar. Das Unternehmen wurde in der Spitze mit mehr als 47 Milliarden Dollar bewertet.

Doch Foley hatte die Nachfrage überschätzt. Seit Anfang 2021 ist der Kurs abgestürzt und erreicht inzwischen nahezu täglich ein neues Allzeittief, der Börsenwert dümpelt bei unter 3 Milliarden Dollar.