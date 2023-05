Der angeschlagene Modehändler Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf (P&C) will im Rahmen seiner Sanierungsbemühungen rund 350 der rund 1500 Arbeitsplätze in der Düsseldorfer Zentrale abbauen. "Um unser Unternehmen wieder in die Gewinnzone zu bringen, sind die Neuaufstellung der Organisation und eine deutliche Reduzierung der Kosten erforderlich", begründete Geschäftsführer Steffen Schüller am Freitag den Schritt.