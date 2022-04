Bewerben Sie jetzt für den Entrepreneur of the Year Award 2022

Der Wettbewerb EY Entrepreneur Of The Year kürt auch in diesem Jahr wieder herausragende Unternehmer:innen in den Kategorien Familienunternehmen, Innovation, Nachhaltigkeit und Junge Unternehmen. Zusätzlich wird ein Ehrenpreis für unternehmerisches und außergewöhnliches gesellschaftliches Engagement vergeben. Noch bis zum 15. April können Sie Ihre Nominierung einreichen.

Jetzt bewerben