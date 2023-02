Der Nettogewinn legte demnach um 15 Prozent auf 921 Millionen Dollar zu. Damit übertraf das Ergebnis die Erwartungen der Wall-Street-Experten. Auch die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr überraschte positiv. Das kam bei Anlegern gut an, die Aktie machte nachbörslich einen Kurssprung um über fünf Prozent.

"Elliott hat uns unglaublich unterstützt"

Den Verdacht, dass sein Rückzug mit dem aktivistischen Investor Paul Singer in einem Zusammenhang stehen könnte, ließ Schulman nicht gelten. Im vergangenen Sommer war Singer mit seinem Hedgefonds Elliott Management bei Paypal eingestiegen. Elliott ist für sein Pochen auf hohe Renditen und seine Einmischung ins Management bekannt. In einem Interview mit CNBC am Donnerstag erklärte Schulman nun, er habe keinen Druck von Elliott erfahren. Im Gegenteil habe der Fonds das Management von Paypal bei seiner Arbeit "unglaublich unterstützt".