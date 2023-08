Am weitesten, was die geplante staatenübergreifende Regulierung angeht, ist aktuell Europa. Läuft alles wie geplant, soll in Brüssel noch in diesem Jahr der sogenannte AI Act verabschiedet werden, vorangetrieben maßgeblich von Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager (55). Es wäre das erste staatenübergreifende Gesetzespaket, das den Umgang mit KI reguliert – und das globale Signalwirkung haben könnte.