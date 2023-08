Für Ende September ist laut VCI ein Chemiegipfel mit den Spitzen der Branche im Kanzleramt geplant. Der Brief an Scholz ist nach Angaben des Verbandes der erste Brandbrief in der Geschichte des Verbandes.

Messer: "Kern des Industriestandorts Deutschland angeknackst"

Auch Unternehmer Stefan Messer drängt die Regierung vor der Kabinettsklausur in Meseberg zu Reformen. Der Aufsichtsratschef des Industriegaskonzerns Messer sieht den Kern des Standorts Deutschland beschädigt. "Man wird in vielen Ländern als investierendes Unternehmen einfach freundlicher empfangen und behandelt als in Deutschland", sagte er im Handelsblatt . Als zentrale Probleme sieht Messer teure Energie, fehlende Fachkräfte und Mangel an Auszubildenden sowie die hohe Bürokratie.