Der größte Staatsfonds der Welt hat die "Gier der Unternehmen" und überhöhte Gehälter für "mittelmäßige Leistungen" angeprangert. "Wir werden insbesondere hohe Gehaltspakete ins Visier nehmen, die nicht durch Leistung gerechtfertigt, undurchsichtig oder nicht ausreichend langfristig sind", erklärte der Chef des norwegischen Ölfonds, Nicolai Tangen (55), gegenüber der "Financial Times ".

"Wir befinden uns in einem inflationären Umfeld, in dem viele Unternehmen mit eher mittelmäßiger Leistung sehr hohe Gehaltspakete ausloben ", sagte Tangen weiter. Die Gier der Unternehmen erreiche ein nie dagewesenes Ausmaß, und das komme die Aktionäre in Form einer Verwässerung sehr teuer zu stehen.

Norwegens Pensionsfonds hat aktuell einen Marktwert von umgerechnet rund 1,2 Billionen Euro und ist damit der größte Staatsfonds der Welt. Er wird mit Geld aus der Öl- und Gasförderung gefüttert, von der Zentralbank im Auftrag des Finanzministeriums verwaltet und investiert in Tausende Unternehmen weltweit, darunter Großkonzerne wie Microsoft, Apple und Amazon. Etwa 70 Prozent des Vermögens sind in Aktien angelegt, was die Norweger auch zum größten Einzelaktionär der Welt macht.

Seine Marktmacht ist daher groß, und die will der Fonds nun auch vermehrt nutzen. Auf den Hauptversammlungen von Intel und Apple verweigerte das Management um Tangen den Führungskräften bereits die Entlastung, wie die FT weiter berichtet. Auch bei IBM, General Electric und Harley-Davidson habe der Fonds gegen die geplanten Vergütungspakete gestimmt.

Vergütung der US-Topmanager auf Rekordwert gestiegen

Wie der Datenanbieter Equilar errechnet hat, sind die durchschnittlichen Gehälter von Topmanagern in den USA im vergangenen Jahr tatsächlich um 31 Prozent auf einen Rekordwert von 20 Millionen Dollar gestiegen. Topverdiener unter den 100 umsatzstärksten US-Unternehmen war Intel-CEO Patrick Gelsinger (61) mit rund 178 Millionen Dollar.