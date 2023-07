Zuvor hatte ein Team von Rettungskräften erstmals an Bord des Autofrachters gehen können.

Das Abschleppen des Frachters werde "zwischen 12 und 14 Stunden" dauern und "wahrscheinlich" am Wochenende beginnen, erklärte die Behörde weiter. Es hänge aber von der Rauchentwicklung und den Wettervorhersagen ab. Die Stabilität des Schiffs werde beständig überwacht, hieß es. Der Hafen, in den die "Fremantle Highway" am Ende gebracht werde, müsse noch bestimmt werden.