Nissan, Renault und Mitsubishi unterhalten ein Dreierbündnis mit Kapitalverflechtungen. Zuletzt hatte allerdings Renault-Chef Luca de Meo (56) den Einfluss bei den Japanern drastisch reduziert, sodass künftig beide Seiten in gleicher Höhe aneinander beteiligt sind. So kündigte Renault Anfang diesen Jahres mit, dass Renault seinen Anteil an Nissan von rund 43 auf 15 Prozent reduziert. Der 28-prozentigen-Anteil an dem japanischen Autohersteller soll an einen französischen Treuhänder übertragen werden. Nissan kündigte an, sich an der Elektroauto-Tochter von Renault zu beteiligen.