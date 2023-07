An Bord der »Fremantle Highway« befinden sich keine Menschen mehr. Die 23 Menschen an Bord mussten den Frachter nach Ausbruch des Brands schnell verlassen. Der niederländische Sender RTL veröffentliche Tonaufnahmen, bei denen es sich offenbar um ein Fragment aus dem Funkverkehr handelt. Die Aufnahme zeigt, wie dramatisch die Situation an Bord war. Sie hätten keine Möglichkeit, zu den Rettungsbooten zu gelangen, sagten die Rettungskräfte per Funk. Gegen 2.15 Uhr sollte die Besatzung das Schiff verlassen, drei Rettungsboote waren inzwischen an der Stelle. Gemeinsam mit der Küstenwache und dem Kapitän wurde vereinbart, dass die Männer von Bord springen sollten – etwa 30 Meter in die Tiefe.