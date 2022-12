Investoren übten Druck auf Read auf

Zuletzt lief es nicht rund für Vodafone. So rechnet der Telekommunikationsanbieter im Gegensatz zur Konkurrenz für das laufende Geschäftsjahr mit einer eher schwachen Gewinnentwicklung. Der Telekommunikationskonzern verlor in den vergangenen fünf Jahren mehr als ein Drittel seines Börsenwerts. Der aktivistische Investor Cevian Capital forderte das Unternehmen daher immer wieder auf Netze in Märkten, die weniger profitabel sind und unter großem Konkurrenzdruck stehen, zu veräußern oder mit Konkurrenten zusammenzulegen. Zusätzlich hinkt Vodafone bei der Schließung von Funklöchern hinterher.