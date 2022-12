Die persönliche Arbeit der Führungskräfte unterstützt diese Vertrauenskultur?

Menschen sind evolutionär so konditioniert, dass sie sich an der Führung orientieren und daraus viele Werte ablesen. Wenn ein hohes Wertesystem vorhanden ist und eine hohe menschliche Kompetenz, dann hat das einen enormen Effekt auf das Unternehmen. Es entsteht eine Form der Bezogenheit im gesamten Ökosystem des Unternehmens, die sich gar darüber hinaus in die Gesellschaft ausbreiten kann. Beziehungsfähigkeit wird häufig als Softskill dargestellt, aber ich glaube, dass Beziehungsfähigkeit eine essenzielle Fähigkeit ist, ohne die gute Führung nicht funktioniert.

Wie arbeiten Sie in Ihren Coachings mit Führungskräften?

Oft steigt man über wissenschaftliche Themen wie zum Beispiel die Traumaforschung ein, weil diese den Teilnehmenden eine intellektuelle Sicherheit geben, die Kognition ist ein guter Ankerpunkt, sorgt für Entspannung und Öffnung, bevor man in die persönliche Arbeit einsteigt. Ich bespreche dann die Natur von Trauma, was bei einer Traumatisierung passiert. Alle kennen Situationen, in denen sie durch Trigger überreagieren. Was passiert, wenn ich plötzlich sehr ärgerlich werde, Angst habe oder Stress empfinde? Dann kann es sehr hilfreich sein, zum Beispiel die Hierarchie der Bedürfnisse durchzugehen. Wie gut erkenne ich meine Bedürfnisse, kann ich sie mitteilen, wie hole ich mir Unterstützung? Beschäftigt man sich mit so einfachen Dingen wie Bedürfnissen, Triggerpunkten oder Ängsten, beginnt meistens ein tiefer Prozess. In Gruppenseminaren kann durch das Mitteilen eines Teilnehmenden in der ganzen Gruppe eine Vertiefung erzielt werden - wenn keine Intellektualisierung über die Emotion gelegt wird, sondern aus der Erfahrung gesprochen wird. Dann öffnen sich auch andere Mitglieder und ein sicherer, kollektiver Raum kann entstehen, in dem jeder weiß, dass nichts nach außen getragen. Die Öffnung ist sehr kostbar und heilsam für alle, weil wir alle ganz ähnliche Probleme in uns tragen.

Wehren sich nicht gerade Führungskräfte gegen solch persönliche Prozesse?

Höchstens zu Beginn, dann aber fühlen die Menschen sich tief gesehen und es geschieht viel Entwicklung in kurzer Zeit. Gerade intellektuell schnelle Menschen merken, wenn etwas gut für sie funktioniert und steigen dann zügig ein. Sie erkennen, dass Transformation entsteht, wenn sie bereit sind, sich auf den Prozess einzulassen. Das heißt nicht, dass jeder jahrelang in Therapie gehen muss, sondern es heißt, dass ich mich auf einen Prozess einlasse, egal wie lange dieser dauert.

Beziehungsarbeit ist langsam, kostet Zeit. Besteht überhaupt Offenheit dafür in der Wirtschaft?

Werte wie Reflexion, Vertrauen und Integration von Erfahrungen werden derzeit noch weniger wertgeschätzt als Fortschritt, Erfolg und Geld verdienen. So entstehen eine Imbalance und ein ungesundes Leben. Aber an dem Punkt, an dem sich die Menschheit gerade evolutionär befindet, wird Beziehungsfähigkeit äußerst notwendig. Herausforderungen wie die zunehmende Populationsdichte auf dem Planeten, den Klimawandel können wir nur gemeinsam als Weltgemeinschaft lösen. Wir müssen in eine neue Form von globaler Kollaboration hineinwachsen. Die nächsten Generationen werden neue Wertesysteme miteinbringen, werden bewusster und auf diese Weise Führung verändern. Gleichzeitig wollen immer mehr Menschen ihre Kompetenzen nur noch Organisationen zur Verfügung stellen, die ein Umfeld schaffen, in denen sie sich wohlfühlen, wo Leben und Gesundheit Teil des Wertesystems sind. Deshalb sind für Firmen gesunde Beziehungsnetze wertvoll, besonders in Zeiten von Arbeitskräftemangel. Wenn der Wert der Gesundheit kleiner ist als der Erfolg, dann steht das Haus auf schwachen Wurzeln, und wir verbrennen es. Global geschieht das Gleiche: Wir verbrennen mehr und mehr die Erde, beuten mehr Ressourcen aus, als wir regenerieren lassen können. Das ist ein Ausdruck unserer Innenarchitektur und der Probleme, die wir zuvor besprochen haben.

Wenn die Menschen also ihre persönlichen Themen nicht geklärt haben, dann können wir auch keine regenerativen Wirtschaftssysteme erschaffen?

Genau. Dann können wir drüber reden, können sogar intellektuelle Modelle bauen, wie regenerative Wirtschaft aussehen könnte, aber wir können sie nicht leben, weil wir in unserem Inneren zu viel Stress haben. Wenn wir aber beginnen, den zu verarbeiten, dann schaffen wir natürlicherweise regenerative Systeme.

Wie verändert sich ein Unternehmen, das von einer persönlich geklärten Person geführt wird?

Man erkennt es an der Beziehungskultur im Unternehmen, Mitarbeitende sind motivierter und zwar aus ihrer eigenen Motivation heraus. Nicht weil sie Druck oder Angst haben, sondern weil sie die eigene Kreativität aktivieren und einbringen, sie vertrauen. Es herrscht eine gesunde Balance zwischen der Verwurzelung des Systems oder der Stärkung der Strukturen der Firma und gleichzeitig der Bereitschaft sich auf Nichtwissen und Innovation einzulassen. Beides muss geschehen. Tauchen Schwierigkeiten und Herausforderungen auf, werden sie als wichtig für das Wachstum des Individuums und der Organisation anerkannt.