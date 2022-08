Preise steigen Bus und Bahn werden teurer – auch ohne Neun-Euro-Ticket

Nach der Neun-Euro-Aktion in Bussen und Bahnen müssen Fahrgäste ab September nicht nur wieder normale Tarifen bezahlen – zum Teil stehen auch Preiserhöhungen an. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter großen Verkehrsverbünden. Teils sind schon deutliche Tarifsteigerungen beschlossen, andernorts stehen die entsprechenden Gremiensitzungen noch an. So steigen etwa in und um Stuttgart die Tarife zum Jahreswechsel durchschnittlich um 4,9 Prozent, im Großraum Nürnberg werden es 3 Prozent sein. Im Rhein-Main-Verkehrsverbund gab es schon zum Juli einen Aufschlag von 3,9 Prozent.