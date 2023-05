manager magazin: Herr Müller, Sie waren lange Jahre das Gesicht des Verbraucherzentrale-Bundesverbands. Wie haben Sie Ihren Rollenwechsel vom Verbraucherschützer zum obersten Regulierer verkraftet?

Klaus Müller: Einen Interessenverband zu führen war eine tolle Aufgabe, aber auch etwas völlig anderes. Ich habe nichts vergessen, was ich in puncto Verbraucherschutz und dessen Durchsetzung in dieser Zeit gelernt habe. Jetzt aber ist es meine Aufgabe, faktenbasierte Entscheidungen innerhalb des Regulierungsrahmens zu treffen. Effizient und im Sinne der Gesetze. Das ist eine ganz neue Herausforderung – und das ist auch gut so.