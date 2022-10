Kehrtwende beim Streamingdienst Netflix wächst wieder – Aktie hebt ab

Zum Quartalsende brachte Netflix es weltweit auf insgesamt gut 223 Millionen Nutzerkonten, am Ende des Vorquartals waren es rund 220 Millionen. Das Unternehmen geht bis zum Jahreswechsel von weiteren 4,5 Millionen neuen Kunden aus. Der Negativtrend ist also zunächst beendet. An das Wachstum vergangener Zeiten kommt der unter starkem Konkurrenzdruck von Rivalen wie Disney+, Hulu und HBO stehende Streaming-Anbieter aber noch nicht wieder heran. Zum Vergleich: Im Schlussquartal 2021 gewann Netflix 8,3 Millionen neue Nutzer hinzu.

Die Grundprobleme bleiben ohnehin – die große Netflix-Story war in Teilen eine Illusion : Die Positionierung als algorithmen-gesteuerte Techfirma, entpuppte sich als übertrieben. Die Investoren, die das Unternehmen auf dem Höhepunkt mit mehr als 300 Milliarden Dollar bewertet hatten, verloren das Vertrauen. Aktuell liegt die Bewertung bei rund 120 Milliarden Dollar. Die aktuell wachsenden Abozahlen sind ein Erfolg, strukturell aber steuert Hastings auf diverse Probleme in seinem Angebot zu. Viele der Erfolgsserien der vergangenen Jahre liefen bei Netflix nur unter Lizenz; sie wurden oder werden absehbar von den Eignern aber von der Plattform abgezogen. Von den 500 beliebtesten Titeln in Deutschland gehörten im ersten Halbjahr etwa nur 37 Prozent Netflix selbst, der Rest stammte von anderen Eignern wie Warner Bros, NBC oder Walt Disney, die mit den Blockbustern lieber ihre eigenen Abo-Plattformen bespielen wollen. Zuletzt wichtige Erfolgsserien wie "Stranger Things" nähern sich ihrem Ende und können nicht fortgesetzt werden. "Better Call Saul" ist bereits auserzählt.