Gut festhalten: Mit neuen Serien wie "Anatomie eines Skandals" (im Bild Sienna Miller und Regisseurin S.J. Clarkson in London) will Netflix neue Kunden gewinnen. Doch die Wachstumsstory ist unterbrochen, die Konkurrenz setzt dem Streaming-Pionier immer mehr zu

Alles halb so wild, könnte man meinen. Der weltgrößte Streamingdienst Netflix hat weiterhin rund 222 Millionen Kunden, hat seinen Umsatz auf knapp acht Milliarden Dollar gesteigert und von Januar bis März immer noch rund 1,6 Milliarden Dollar verdient. Der Rückgang um rund 200.000 Abonnenten (0,1 Prozent der Kundenbasis) ist vor allem dem Verlust von 700.000 Kunden in Russland geschuldet, wo Netflix sein Geschäft vorläufig eingestellt hat. Es könnte ein klassischer Cliffhanger sein: Es wirkt für einen Moment dunkel und bedrohlich, um sich in der nächsten Folge schlagartig aufzuhellen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Anleger und Analysten werteten die jüngsten Quartalszahlen von Netflix als ein "Welcome to the Horrorshow", als Auftakt für einen Grusel-Klassiker mit vielen Folgen. Netflix-Chef Reed Hastings (61) hat seinen Fans mit der Aussage, dass die Kundenzahl im zweiten Quartal wahrscheinlich um weitere zwei Millionen sinken dürfte, nicht einmal den größten Schrecken eingejagt. Sondern damit, dass Netflix sein einst gefeiertes Geschäftsmodell verändern will, mit dem der Börsenliebling groß geworden war. Die neuen Staffeln, und das war ein Schockmoment, werden wohl nach anderen Spielregeln laufen. Die Börsenreaktion war eindeutig. Über Nacht verlor der Liebling der Wall Street rund 25 Prozent seines Börsenwertes. 40 Milliarden Dollar lösten sich binnen Stunden in Luft auf. Die Netflix-Aktie, zu Jahresbeginn noch 600 US-Dollar wert, stürzte am Mittwoch im frühen US-Handel weiter ab und fiel bis auf 220 US-Dollar. Die Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 60 Prozent an Wert verloren und dürfte zu den größten Verlierern des Börsenjahres gehören, falls Netflix nicht rasch eine Kehrtwende schafft. Doch das dürfte schwierig werden. Netflix leidet nicht unter einem kurzfristigen externen Schock wie dem Ukraine-Krieg. Der Streaming-Pionier hat mit strukturellen Problemen zu kämpfen: Preisdruck, erstarkte Konkurrenz und ein verändertes Kundenverhalten setzen dem Unternehmen zu. Die wichtigsten Baustellen von Hastings und seinem Team im Überblick.

Plötzlich teurer: Der Preis des starken Wachstums Netflix ist vor allem dank seiner Kampfpreise stark gewachsen. Auch die Mehrfachnutzung von Kundenkonten war ein wichtiger Faktor beim rasanten Wachstum der ersten Jahre: Vor allem junge Leute teilten sich ein Netflix-Abo auf drei oder vier Haushalte auf und nutzten damit eine Lücke, die das Unternehmen bewusst offen gelassen hatte. Netflix bietet zwar Abos an, bei denen Nutzer auf bis zu vier verschiedenen Geräten gleichzeitig streamen können und vier verschiedene Profile anlegen dürfen. Allerdings ist in den Nutzungsbedingungen die Einschränkung vermerkt, dass die Abonnenten aus demselben Haushalt kommen müssen. Daran hielt sich über Jahre hinweg kaum jemand, und auch für Netflix-CEO Hastings war das "Password-Sharing" lange Zeit kein Problem und "etwas, mit dem man leben muss". Nun scheint Netflix damit aber nicht mehr leben zu können und prüft eine Strafgebühr für Nutzer, die ihr Passwort außerhalb der Familie teilen. Nach Unternehmensangaben gibt es inzwischen mehr als 100 Millionen Haushalte, die den Dienst nutzen und nicht dafür bezahlen. Das zeigt, wie groß die Not bei Netflix inzwischen ist – und dass die einstige Erfolgsformel für rasche Expansion außer Kontrolle geraten ist. Netflix hat seine Kunden an niedrige Preise gewöhnt und trifft sie nun an einer empfindlichen Stelle: In Deutschland kostet der Standardtarif (Empfang auf zwei Geräten) inzwischen 12,99 Euro, der Premiumtarif (vier Geräte) 17,99 Euro. Seit 2014 hat Netflix die Preise in Deutschland dreimal erhöht.

Netflix-Konkurrenz rüstet mächtig auf Ein Verlust von zwei Millionen Kunden im laufenden Quartal (April bis Juni) kann für einen Marktführer wie Netflix verschmerzbar sein – solange sich der Rückgang als vorübergehendes Phänomen erweist. Netflix hat in den vergangenen zehn Jahren eine unglaubliche Wachstumsstory hingelegt und seine Investoren daran gewöhnt, dass der Kundenstamm um rund 20 Millionen Abonnenten pro Jahr wächst. Eine Entschleunigung oder gar ein Ende des Wachstums wirken auf Anleger daher wie ein Schock: Ted Sarandos (57), neben Hastings Co-Chef von Netflix, hatte Investoren deshalb seit Monaten darauf eingeschworen, dass das Unternehmen nach kurzer Pause sein Wachstum bald wieder beschleunigen werde. Dass Netflix dieses Versprechen in absehbarer Zeit kaum einlösen wird, hat einen simplen Grund: Der Streaming-Pionier ist nicht mehr allein. Die Konkurrenz hat ebenfalls auf Streaming umgestellt und massiv aufgerüstet. Der Kampf um Marktanteile, Abonnenten, Studiokapazitäten, Lizenzen und teure Filmstars ist in vollem Gang. Die Auswahl für die Kunden wird immer größer, und die Kosten für die Anbieter werden immer höher. Nicht nur Amazon und Apple geben Milliarden aus, um Netflix mit Streaming-Diensten wie Amazon Prime und Apple TV Kunden abzugraben. Der Entertainment-Riese Disney verspricht seinen Aktionären mit Disney+ ebenfalls eine goldene Streaming-Zukunft und hat massiv investiert. Entsprechend schwierig wird es für Netflix, überhaupt noch an Lizenzen zu kommen, die Konkurrent Disney nun hütet wie einen Schatz. Durch die Fusion von WarnerMedia mit Discovery ist ein weiterer Streaming-Powerplayer entstanden. Die US-Medien- und Entertainmentriesen haben ihre Aufholjagd auf den First Mover Netflix beschleunigt. Der Kampf um die Streaming-Kunden wird härter, und Netflix kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass ihm die Kunden durch Erfolgsserien wie "Stranger Things" oder "Squid Game" praktisch von selbst zufliegen. Auf die Jahre des rasanten Wachstums folgen nun Jahre der Verdrängung und des knallharten Konkurrenzkampfes. Der Konkurrenzkampf in Zahlen Netflix bietet derzeit 2500 Filme und 900 Serien. Der Streaming-Konkurrent Amazon Prime bietet inzwischen Zugang zu mehr als 2400 Filmen sowie 475 TV-Serien und kämpft damit in der gleichen Gewichtsklasse. Der Streamingdienst Disney+ ist zwar erst seit 2020 in Deutschland aktiv und mit weltweit rund 130 Millionen Abonnenten deutlich kleiner als Netflix, behält aber eine intakte Wachstumsstory. Im vierten Quartal 2021 gewann der Konzern 11,7 Millionen Abonnenten hinzu. Der Umsatz aller Streamingplattformen von Disney, zu denen auch Hulu und ESPN+ gehören, ist im Jahresvergleich um 34 Prozent gestiegen.

Bild vergrößern Foto: statista