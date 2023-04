Es ist ein weiterer Fall, in dem einem Topmanager die Beziehung mit Untergebenen zum Verhängnis wird. Besonders in den USA reagieren Investoren und Aufseher sehr sensibel auf solche Compliance-Verstöße. In Deutschland lösen sie ebenfalls Kritik aus, enden oft aber bislang nicht im sofortigen Abgang der Manager. Meist suchen die Konzerne eine weniger radikale Lösung. Nach wie vor etwa sorgt in Deutschland der Verlag Axel Springer für Diskussionen wegen der Beziehungen seiner Topleute zu Untergebenen . Aber auch in anderen deutschen Konzernen hat es immer wieder Fälle gegeben.