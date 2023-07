Der "Club der Entdecker" befindet sich in einem Backsteingebäude auf der Upper East Side in New York. Amazon-Chef Jeff Bezos (59) hat hier den Ehrenvorsitz inne, weitere Mitglieder des Clubs sind beispielsweise Prinz Albert II von Monaco (65) oder auch Frederik Paulsen (72), Gründer des schwedischen Pharma-Konzerns Ferring. Auch der britische Millionär Hamish Harding sowie Paul-Henri Nargeolet, die beide an Board des Tauchboots "Titan" auf ihrem Tauchgang zur "Titanic" ums Leben kamen, waren hier Mitglieder. Viele Mitglieder des Clubs eint vor allem eins: Entdeckerwille und Abenteuerlust, die ins Extreme geht.

Jeff Bezos und Richard Branson (72) waren beide schon im All unterwegs, Paulsen tauchte laut dem Schweizer Tagesanzeiger am Nordpol 4300 Meter auf den Meeresgrund herab. Die drei Milliardäre sind keine Ausnahme unter den Reichen, die der Adrenalinrausch packt. Der Marktanteil von Luxusreisen im Abenteuer- und Safari-Segment machte laut einer Analyse von "Grand Review Research " bereits 2021 35 Prozent aus. Insgesamt war der Markt an Luxusreisen 2021 bereits 1,2 Billionen US-Dollar wert, bis 2030 soll er laut den Prognosen jährlich um 7,6 Prozent wachsen.

Sucht man im Internet nach Luxus-Abenteuerreisen, findet man Reiseveranstalter, die um ihr Publikum mit dem Stichwort "Erfahrungen" werben – oft zugeschnitten auf die individuellen Wünsche der Kundschaft. Dies kann eine heiße Dusche mitten in der Wildnis oder ein Satellitentelefon zur rechten Zeit sein. Auf den Websites der Unternehmen prangen perfekt ausgeleuchtete Bilder von Wasserfällen, einsamen Inseln und Wüsten.

Doch die Exklusivität bedeutet auch: Extrem-Abenteuerer begeben sich an Orte, in denen sie schnell in Lebensgefahr geraten können. Abseits der Zivilisation und im extremen Gelände kann bereits ein Wetterumschwung die Tour-Teilnehmer in eine aussichtslose Lage bringen: Sie legen nicht nur eine sechsstellige Summe für den persönlichen Adrenalin-Kick auf den Tisch, sondern setzen auch ihr eigenes Leben aufs Spiel. Wie gehen Reiseveranstalter mit diesem Risiko um?

Saunieren im ewigen Eis

Zu den Unternehmen, die Extremreisen im Luxussegment anbieten, zählt auch der britische Reiseveranstalter "White Desert Antarctica". 2005 von Patrick und Robyn Woodhead gegründet, bietet der Anbieter Luxusreisen in die Antarktis an, unter anderem eine achttägige Reise zum Südpol für 98.500 US-Dollar. Den Kunden soll es an nichts fehlen: Zum Angebotspaket zählt der Flug mit dem Privatjet von Südafrika in die Antarktis, ein Luxus-Camp samt Vollverpflegung und alkoholischen Getränken sowie eine Sauna im ewigen Eis. Nicht enthalten in diesem Paket ist allerdings ein umfassender Versicherungsschutz. Immerhin stünden Mitarbeiter Kunden "beratend zur Seite", wenn diese sich absichern wollen. Im Vordergrund steht eher das Kundenerlebnis: "Aufgrund der Einzigartigkeit des Produkts arbeitet das Unternehmen unter Einhaltung strenger Sicherheitsmaßnahmen und hat in 18 Betriebsjahren keine Zwischenfälle erlebt", sagt ein Sprecher von "White Desert Antarctica" auf Anfrage von manager magazin. Das Unternehmen habe eine "erwiesene Erfolgsbilanz, die Sicherheit und den Komfort der Klienten sicherzustellen". Zudem sei White Desert eher ein Luxus-Abenteuererlebnis für anspruchsvolle Reisende als eine Expedition.

Luxus-Expeditionen an Orte, wo andere sterben