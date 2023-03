BlackRock verwaltet ein Vermögen in Höhe von rund 10 Billionen US-Dollar verwaltet. Mehr als das Doppelte der Wirtschaftsleistung Deutschlands. Blackrock hält Anteile an über 15.000 Unternehmen, darunter die 30 größten Aktiengesellschaften Deutschlands. Aber auch an Apple und Alphabet, Cisco und J.P. Morgan, an allem, was Rang und Namen hat, ist der Konzern beteiligt.