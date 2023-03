Seit seiner Veröffentlichung Ende 2022 hat der von Microsoft unterstützte Chatbot ChatGPT von OpenAI einen Hype sowie einen Ansturm von Nutzern ausgelöst. Konkurrenten wie Baidu sahen sich dazu veranlasst, ähnliche Sprachmodelle zu entwickeln, um generative KI Modelle in ihre Produkte zu integrieren. Sam Altman, Geschäftsführer von OpenAI, hat den Brief nicht unterzeichnet. "Der Brief ist nicht perfekt, aber der Geist ist richtig: Wir müssen die Auswirkungen von KI besser verstehen", sagte Gary Marcus, ein emeritierter Professor der New York University, der den Brief unterzeichnet hat.