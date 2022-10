Munich Re setzt auf "positive Sondereffekte aus der Kapitalanlage", die das Ergebnis bis zum Jahresende aufbessern sollen. Was sich dahinter verbirgt, wollte ein Sprecher nicht sagen und verwies auf die Veröffentlichung der ausführlichen Quartalszahlen am 8. November. Um das Ziel zu erreichen, müsste der Rückversicherer im vierten Quartal – in dem die Hurrikan-Saison meist erst Fahrt aufnimmt – einen Gewinn von rund 1,4 Milliarden Euro erwirtschaften. Dazu dürften die Großschäden – etwa aus Naturkatastrophen – nicht mehr über einer Milliarde Euro liegen.