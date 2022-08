Zuversichtlich stimmen ihn auch die Verhandlungen mit den Erstversicherern und Maklern. Bei der zum 1. Juli anstehenden Erneuerung von Verträgen - vor allem in Nord- und Südamerika sowie in Australien, habe man sechs Prozent mehr Geschäft gezeichnet, bei stabilen Preisen. "Jetzt ist die Zeit, Chancen in sich weiter verhärtenden Märkten zu nutzen." Im zweiten Quartal stiegen die gebuchten Bruttobeiträge um acht Prozent auf 15,85 Milliarden Euro.