Wegen der Materialmängel hat Pratt & Whitney Hunderte Triebwerke zusätzlich in die Werkstätten zurückbeordert, was allein im dritten Quartal Kosten von drei Milliarden Dollar verursachen dürfte. Der Chef der Pratt & Whitney-Muttergesellschaft RTX, Gregory Hayes sagte, die Probleme mit einem Pulvermetall seien "frustrierend" und dürften "signifikante Auswirkungen" auf die Kunden haben. Hunderte Flugzeuge müssen wegen der zusätzlichen Wartung am Boden bleiben.