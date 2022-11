2006 ging der "russische Wartburg" in die Insolvenz, 16 Jahre später ist die Automarke Moskwitsch mit einem neuen Modell wieder da. Am Mittwoch präsentierte der russische Autobauer Avtovaz den "Moskwitsch 3", der ab Dezember in einem ehemaligen Renault-Werk in Moskau vom Band rollen soll.

Mit seinem Vorgänger hat das Auto nicht mehr viel gemeinsam, stattdessen erinnert der Moskwitsch 3 stark an den Crossover "Sehol X4" des chinesischen Autobauers JAC. Nach Informationen von Reuters ist der neue Moskwitsch auf der gleichen Plattform wie sein asiatisches Pendant entstanden, zahlreiche Teile wurden aus China geliefert.

Wiedergeburt in ehemaliger Renault-Fabrik

Die Wiedergeburt des Sowiet-Klassikers ist auch eine Folge des Krieges in der Ukraine. Autobauer Renault hatte seine Geschäfte in Russland nach dem Überfall Putins auf die Ukraine gestoppt. Sämtliche Anteile an Renault Russland würden an die Stadt Moskau verkauft, die Beteiligung an dem russischen Hersteller Avtovaz gehe an das Zentralinstitut zur Entwicklung von Automobilen und Motoren (Nami), wie Renault-Generaldirektor Luca de Meo (54) im Mai erklärte.

Sowohl die Renault-Fabrik in Moskau wie auch die Beteiligung an Avtovaz wurden nach Informationen von Reuters für jeweils einen Rubel verkauft, allerdings sicherte sich Renault ein Rückkaufrecht binnen sechs Jahren.