Die Schweizer sind mit dieser Markteinschätzung in guter Gesellschaft. Branchenprimus Munich Re und die Nummer drei des Marktes, Hannover Rück, erwarten ebenfalls weiter steigende Preise für Rückversicherungsschutz.

Lieferketten, Cyber-Kriminalität und Energiekrise könnten für Wachstum sorgen

Swiss Re sieht Wachstumschancen für die Branche. Energieschocks, Cyber-Bedrohungen, Unterbrechungen von Lieferketten und andere Folgen von geopolitischen Spannungen und Inflationsdruck sowie die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels dürften die Nachfrage nach Versicherungsdeckung in allen Branchen und Regionen anfachen. Der Züricher Konzern erwartet nach eigenen Schätzungen im Zeitraum 2022 bis 2026 in den gewerblichen Sparten weltweit einen Anstieg des Prämienvolumens um 33 Milliarden Dollar, unter anderem weil Produktionskapazitäten ins Inland zurückgeholt werden. Und sollten die geplanten Kapazitäten für erneuerbare Energien realisiert werden, dürften im Energiesektor bis 2035 zusätzliche Prämien in Höhe von 237 Milliarden Dollar generiert werden.