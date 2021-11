Stellenabbau und Investitionen ins Online-Geschäft C&A plant Neuausrichtung mit Jobabbau, Online-Verstärkung

Nach fast einem Jahr an der Spitze will die neue C&A-Chefin Giny Boer den kriselnden Modekonzern C&A neu ausrichten. Um ins Online-Geschäft investieren zu können, muss sie Stellen in der Zentrale streichen.