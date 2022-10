Zur Erinnerung: die Faustformel lautet Top-Produkt zum Top-Preis mit Top-Service. Dafür benötigt die Fahrradbranche deutlich mehr Mitarbeiter und auch weitergehende Servicekonzepte. Ich selber bin großer Fan von der Kooperation zwischen ATU und Fahrrad.de. Der Fahrradhandel sollte sich enger mit der Autoindustrie verzahnen, um gemeinsam für die Mobilität von Morgen einzutreten, statt die alten Egos zu pflegen.

5. Produktion - Silicon Valley für Bikes und Teile

Zu viel Ware kommt immer noch aus China, Taiwan und aus dem asiatischen Raum, nicht nur bei uns in der Fahrradbranche, sondern in der Gesundheitsbranche (Medikamente); Fashion, Kinderwaren und der Autoindustrie, der Telekommunikation - einfach in allen Branchen.

Uns fehlen nicht nur die Produktionswerke, sondern auch das Know-how und die Arbeitskräfte. Die Bike Branche ist zu stark mittelständisch geprägt, jeder einzelne ist zu klein, darum geht es nur zusammen.

Wir brauchen gemeinsame Investitionen in Produktionsstätten - wie ein Silicon Valley für Bikes und Teile, dazu staatliche Förderungen, um die Industrie wieder in Deutschland anzusiedeln - quasi Gelder für die größte Rückholaktion der Nachkriegszeit.

Zusammenstehen statt Egos pflegen – das sehe ich als eine echte Stärke der Branche, die sie ausspielen sollte.