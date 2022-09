Zu wenige Studien untersucht

Allerdings gibt es auch Zweifel an der Untersuchung. Der Psychologe Friedhelm Nachreiner kritisiert, dass die Autor:innen zu wenige Untersuchungen ausgewertet und Standardliteratur nicht zur Kenntnis genommen hätten. Nachreiner ist Vorsitzender der Gesellschaft für Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationspsychologische Forschung und war an der Studie nicht beteiligt. Er bemängelt weiterhin, dass die Studienteilnehmer:innen Energielevel und Ermüdung selbst eingeschätzt hätten. »Die Autoren unterscheiden hier nicht sauber zwischen Ermüdung und gefühlter Ermüdung«, so der Arbeitszeitforscher.