Gerichtsverfahren gegen Übernahme

Gegen die Übernahme laufen derzeit in den USA mehrere Gerichtsverfahren: Eine Gruppe privater Kläger hatte am Montag das Oberste Gericht der USA angerufen, den Deal auszusetzen. Der Antrag erfolgt unabhängig von dem Versuch der US-Kartellbehörde FTC, den Kauf des Computerspiel-Herstellers durch den Software-Riesen zu stoppen. Ein Bundesberufungsgericht hatte zuletzt den Antrag der FTC auf Aussetzung des bislang größten Deals in der Videospiele-Branche abgelehnt.