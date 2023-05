Für den Boykott machte der Chef des Mutterkonzerns Anheuser-Busch Inbev (AB Inbev) Michel Doukeris (50) jetzt Falschinformationen in den sozialen Medien verantwortlich. Es habe "Fehlinformationen und Verwirrungen" zu Mulvaneys Kampagne gegeben, sagte der CEO der "Financial Times ". Einerseits sei die im Video präsentierte Dose nicht für den Verkauf an die Öffentlichkeit vorgesehen. Andererseits habe es sich bei dem Video nicht um eine Bud-Light-Kampagne gehandelt. "Das war es nicht: es war ein Beitrag. Es war keine Werbung", sagte der CEO.