In den Boomjahren von Bitcoin und Co hat sich Ulli Spankowski (41) mit seiner Trading-App manchmal wie ein Eselskarren auf der Autobahn gefühlt. Links und rechts sausten Wettbewerber vorbei, die sich vor allem um Kundenwachstum, Marktanteile und neue Technologien kümmerten – während sich der Chief Digital Officer der Börse Stuttgart brav darauf konzentrierte, mit der Handelsplattform "Bison" immer neuen Regulierungs-Vorgaben zu genügen.

War das frustrierend? "Es waren anstrengende Zeiten", sagt Spankowski am Rande der Hamburger Blockchain-Konferenz "Blockchance". "Aber wir wollten nicht die schnellsten, sondern vor allem vertrauenswürdig sein."

Vertrauen und Regulierung statt Geschwindigkeit und Technologieführerschaft: Wegen dieser Formel drohten Deutschland und Europa im globalen Wettbewerb um digitale Assets erneut abgehängt zu werden. Während die Umsätze bei weitgehend unregulierten Handelsplattformen wie Coinbase, FTX und Binance explodierten, beschäftigten sich die EU-Regulierungsprofis mit dem "Digital Finance Package", der "Markets in Crypto Assets"-Verordnung (Mica) sowie dem "DLT Pilot Regime", das den Handel mit blockchainbasierten Finanzprodukten wie etwa digitalen Anleihen auf eine rechtliche Grundlage stellen soll.

EU-Regulierungswut: Plötzlich ein Wettbewerbsvorteil

Europa, wieder einmal totreguliert? "Ganz und gar nicht", sagt Bison-Gründer Spankowski. "Regulierung ist der wichtigste Faktor, um das Geschäft mit Kryptowährungen und anderen digitalen Assets zukunftsfähig zu machen."

Damit steht er nicht mehr allein. Dass es nicht ganz falsch sein kann, als Krypto-Unternehmen das Thema Risikomanagement auf der Agenda zu behalten, zeigt ein Blick auf das aktuelle Kryptomarkt-Chaos in den USA. Nach diversen Skandalen, dem Kollaps des angeblichen "Stablecoin" TerraUSD sowie der spektakulären Pleite der Krypto-Handelsplattform FTX will der Chef der US-Börsenaufsicht SEC, Gary Gensler, Krypto-Unternehmen nun an die kurze Leine nehmen.