Zu Meta gehören unter anderem auch Instagram sowie die Chatdienste Messenger und WhatsApp. Auch bietet der Konzern Brillen zur Anzeige virtueller Realität (VR) unter dem Markennamen Quest an. Ihr Verkauf in Deutschland war zeitweise ausgesetzt, nachdem das Bundeskartellamt ein Missbrauchsverfahren eingeleitet hatte. Auslöser dafür waren später fallengelassene Pläne, zur Nutzung der Brillen die Anmeldung mit einem Facebook-Account verpflichtend zu machen. Zudem bekommt der Konzern in dem Bereich Druck von der Konkurrenz. Firmenchef Mark Zuckerberg (39) sieht in Apples geplantem Einstieg ins Geschäft mit Virtual-Reality-Brillen offenbar so eine ernsthafte Bedrohung, dass er unmittelbar vor der Apple-Präsentation eines 350-Dollar teuren, neuen Geräts ein eigenes Model ankündigte.