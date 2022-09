Hurrikan Ian war am Mittwoch an der Golfküste Floridas auf Land getroffen. Der Sturm drängte bei Einbruch der Dunkelheit weiter ins Landesinnere und schwächste sich zunächst leicht ab, so dass er am Donnerstag noch als Tropensturm klassifiziert wurde. Der US-Wetterdienst ging jedoch von einer erneuten Verschlechterung der Lage aus mit neuen Hurrikan-Stärken.