Daimler-Aktionär Li Shufu Warum Chinas rätselhafter Autotycoon Probleme bekommt

Geely-Eigner Li Shufu lässt die Autowelt staunen. Er ist Großaktionär bei Mercedes, hat Volvo und Polestar an die Börse gebracht, Exotenmarken wie Lotus gekauft und bringt immer neue Marken an den Start. Doch längst nicht alles in seinem Reich glitzert.