Mercedes will trotz Chipmangels und den krisenhaften Folgen des Ukraine-Kriegs im laufenden Jahr stärker wachsen als bisher erwartet. Der Umsatz soll nun – auch dank steigender Preise – das Vorjahresniveau deutlich übersteigen, kündigte Konzernchef Ola Källenius (53) am Mittwoch an. Der operative Gewinn solle sich ebenfalls verbessern. "Für 2022 sind wir zuversichtlich, dass die Nachfrage für uns robust bleibt", sagte er bei einer Telefonkonferenz. Erhebliche Sorge bereitet aber ein drohender Gasmangel in Deutschland – der Hersteller bereitet sich darauf vor, notfalls seinen Gasverbrauch um bis zu 50 Prozent zu drosseln.