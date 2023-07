Doch ich schüttele auch verwundert den Kopf über all diejenigen, die jetzt öffentlich postulieren, dass 150.000 Euro nicht viel Geld seien. Glauben Sie das auch? Dann würde ich Sie bitten, wagen Sie sich mal heraus aus Ihrer Bubble in einen weniger privilegierten Stadtteil – und schauen Sie sich auf dem Weg dahin die Einkommensverteilung in Deutschland an. Es sind wirklich nur wenige Prozent, die sich glücklich schätzen können, so ein hohes Einkommen zu haben. Der Großteil der Familien und erst recht der Alleinerziehenden wird solche Sphären nie erreichen und ist dennoch mit den gleichen Widrigkeiten beim Thema Kinderbetreuung konfrontiert. All das sollten vor allem diejenigen berücksichtigen, die so gern sozialen Frieden und Gerechtigkeit einfordern. Sonst sind diese Diskussionen nicht nur realitätsfremd, sondern impertinent.