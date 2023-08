McKinsey-Studie Europas Autobauer brauchen neue China-Strategie

Zuletzt hatte Maros Sefcovic (57), Vizepräsident der EU-Kommission, verlauten lassen, dass die Europäische Union Marktführer China bei Investitionen in der Batterietechnik im letzten Jahr überholt habe. Insgesamt sei rund 180 Milliarden Euro an Private Equity in den europäischen Batteriesektor geflossen. Die Bundesregierung förderte zuletzt den Bau von Chipfabriken in Milliardenhöhe, so baut beispielsweise Chipkonzern TSMC in Dresden eine Chipfabrik für die Autoindustrie. Als Partner des 10-Milliarden-Euro-Projekts sind Infineon, Bosch und NXP dabei. Der Bund gibt bis zu fünf Milliarden Euro dazu.