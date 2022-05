Nach der Schließung folgt der Rückzug: Als Konsequenz aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine verkauft McDonald's sein vor mehr als 30 Jahren gegründetes Geschäft in Russland. Die durch den Ukraine-Krieg verursachte humanitäre Krise und das unvorhersehbare geschäftliche Umfeld sorgten dafür, dass ein Festhalten am Russland-Geschäft nicht länger tragbar sei, teilte der weltgrößte Burger-Brater am Montag in Chicago mit.