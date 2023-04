Springer will seine Job- und Immobilienportale an die Börse bringen und mit dem Geld zum weltweit größten digitalen Medienunternehmen aufsteigen. Das klang schon immer mindestens ambitioniert, jetzt, nach Döpfners kolportierten Nachrichten, klingt es geradezu wirr, fast lächerlich. In den USA, wo schon jetzt der Schwerpunkt des Springer-Geschäfts liegt, wird der Verlag mit einem Mathias Döpfner an der Spitze Schwierigkeiten bekommen, Topjournalisten und -journalistinnen, Managerinnen und Manager zu bekommen. Denn wer will für einen Menschen mit derlei Meinungen noch arbeiten? Zumal er ganz offensichtlich zumindest in Einzelfällen Einfluss auf die Berichterstattung in seinen Medien nimmt.