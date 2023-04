Springer-Chef Warum es täuscht, dass Mathias Döpfner wankt

Das neue Buch von Benjamin Stuckrad-Barre und täglich neue Berichte gefährden die Position von Axel-Springer-CEO Mathias Döpfner bisher wenig. Der Hauptaktionär KKR will weiter an ihm festhalten. Es sei denn, auch der Druck in den USA wächst.