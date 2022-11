Obwohl sich das Marktumfeld für die Beraterbranche zuletzt eingetrübt hat, blickt die auf Fusionen und Übernahmen spezialisierte Beraterboutique Lazard auf ein recht erfolgreiches Jahr zurück. In der von Bloomberg News geführten Beraterliste für M&A steht Lazard in Deutschland gemessen am Volumen der begleiteten Deals auf Platz 2. Hintergrund für die starke Position ist laut Bloomberg die Beratung des Bundes bei der milliardenschweren Verstaatlichung des Gasriesen Uniper SE.