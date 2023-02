Wirecard-Prozess Markus Braun und wie er die Welt sieht

Verliebt in sich und seine Leistungen

Es ist das erst Mal, dass sich der ehemalige Wirecard-CEO im Prozess vor dem Münchener Landgericht ausführlich zu Wort meldet. Im hellbraun getäfelten Gerichtssaal in einem Nebengebäude der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim sitzt er in der ersten Reihe mit freier Sicht auf den Richtertisch – in seinem obligatorischen schwarzen Rollkragenpullover und dunklen Anzug. Es dauert nur wenige Minuten, da erleben die Zuhörer Braun in alter Bestform: penetrant jovial, verliebt in sich und seine Leistungen.