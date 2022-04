Weniger nett ausgedrückt ist es das Fehlen von jeglichen Regulierungen und Durchsetzungsmechanismen. Die Reeder agieren praktisch unkontrolliert, man könnte auch sagen: in einem rechtsfreien Raum. Und das finde gerade ich als Korruptionsbekämpfer bedenklich.

MSC sind diese Freiheiten offenbar gut bekommen. Konnten Sie in Ihren Recherchen nachvollziehen, wie der eindrucksvolle Aufstieg dieser Reederei unter Gianluigi Aponte gelungen ist?

Über die Anfänge und die genauen Hintergründe des Aufstiegs von MSC ist wenig bekannt und wenig zu erfahren. Die meisten begnügen sich mit der Darstelltung, die der Gründer selbst verbreitet: Die rührselige Geschichte des Seemanns Aponte, der sich bei einer Überfahrt in die schöne Bankierstochter aus der Schweiz verliebt und dann gemeinsam mit ihr ganz klein ins Reedergeschäft einsteigt. Für mich ist vor allem unklar, wie Her Aponte an seine ersten hundert Schiffe gekommen ist, danach trägt sich so ein Geschäft ja in gewissem Umfang von selbst. Nachvollziehbar ist lediglich, dass er immer kapitalschonend gearbeitet hat, etwa durch Chartern von Schiffen oder Verkauf und Zurückleasen von Neubauten.