2. Lasst uns Feedback-Gespräche effizienter nutzen!

In Japan entschuldigen sich Arbeitgeber bei ihren Mitarbeitern, wenn sie für Aufgaben eingesetzt wurden, die sie nicht erfüllen konnten. Die dahinterstehende Philosophie Kaizen soll ein Umfeld schaffen, in dem die Mitarbeiter ohne Druck und Angst vor negativen Auswirkungen durch ihre Handlungen und Leistungen durch den Arbeitstag zu gehen.

Ein solches Mindset brauchen wir auch in Deutschland. In wie vielen Unternehmen sehen Abteilungsleiter die jährlichen Feedback-Gespräche mit ihren Mitarbeitern nur als lästige Zeitfresser? Dabei könnten sie ein wirkungsvolles Instrument sein, um die Stärken und Schwächen jedes einzelnen Angestellten zu identifizieren und ihnen Aufgabenbereiche zu übertragen, in denen sie ihr Potenzial voll ausspielen können – zum Wohle der Firma und sich selbst.

3. Lasst uns den Druck von Unternehmenserben nehmen!

Nur weil man als Kind eines großen Unternehmers geboren wurde, ist man selbst nicht automatisch auch ein großer Unternehmer. Auch diese Kinder haben ihre individuellen Stärken und Schwächen und haben das Recht, für sich die Aufgaben zu finden, die zu diesen Anlagen passen und die sie auf Dauer glücklich machen. Lasst uns den Erben das Recht einräumen, dass man auch nach einem Jahr gehen oder eine andere Rolle übernehmen darf.

Fortschritt bedeutet Mut – nur wer bereit ist zu riskieren, kann alles gewinnen und wenn es manchmal auch nur die Erkenntnis darüber ist, was wir können und was nicht. Ich weiß genau was meine Stärken und Schwächen sind und bin sehr gerne ein Verlierer.