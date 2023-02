Am Freitag hatte sich bereits Scheich Jassim Bin Hamad al Thani (44) aus Katar in Stellung gebracht. Er ist der Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten Scheich Hamad bin Jassim bin Dschaber al Thani (63), einer der reichsten Männer des Landes. Zudem erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern, dass der US-Hedgefonds Elliott Investment Management sich bereit erklärt hat, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Die Zeitung "The Times" hatte zunächst darüber berichtet.