Fonds greift nach Premier League Der nächste Scheich-Club könnte Manchester United sein

Die Weltmeisterschaft in Katar war ein Milliardenevent, undenkbar ohne die großzügige finanzielle Unterstützung des katarischen Staatsfonds. Die Lust an Investments im Fußballgeschäft haben die Scheichs mit dem Ende aber offenbar nicht verloren. Der Qatar Sports Investments (QSI) – dem bereits der französische Erstligist Paris Saint Germain, Verein der Weltklassespieler Kylian Mbappé (24), Lionel Messi (35) und Neymar da Silva Santos Júnior (30) gehört – erwägt nun offenbar den Einstieg in die britische Premier League.