Der britische Selfmade-Milliardär Jim Ratcliffe (69) will bei dem kriselnden Premier-League-Klub Manchester United einsteigen. "Sollte der Klub zum Verkauf stehen, wäre Jim definitiv ein potenzieller Käufer", sagte ein Sprecher des von Ratcliffe angeführten Chemiekonzerns Ineos am Mittwoch der Zeitung "The Times ". Damit reagierte Ineos auf einen Bloomberg-Bericht , wonach Uniteds Inhaberfamilie Glazer einen kleinen Anteil am Verein verkaufen wolle. Laut der "Times" würde Ratcliffe aber nur in United investieren wollen, wenn er auf lange Sicht die volle Kontrolle über den Klub von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (37) übernehmen könne.