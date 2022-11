Saudi-Arabiens Sportminister Prinz Abdulaziz bin Turki Al-Faisal (39) hofft darauf, dass die zum Verkauf stehenden englischen Fußballvereine Manchester United und FC Liverpool von saudischen Investoren übernommen werden. "Wenn jemand aus dem privaten Sektor kommt, werden wir das definitiv unterstützen, denn wir wissen, dass sich das positiv auf den Sport im Königreich auswirken wird", sagte Al-Faisal in Interviews der Sender BBC und Sky News. "Es ist die am meisten verfolgte Liga in Saudi-Arabien, und es gibt hier viele Premier-League-Fans."