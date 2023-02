Die in New York gehandelten Aktien von Manchester United könnten am Mittwoch von Gerüchten über ein mögliches Gebot aus Qatar profitieren. Im Handel auf der europäischen Tradegate-Plattform sprang der Kurs am Vormittag zeitweise um mehr als 20 Prozent in die Höhe. Laut der "Daily Mail" arbeiten Investoren aus dem Emirat an einer Offerte. Diese könnte in den kommenden Tagen kommen, hieß es laut "Daily Mail". Das Blatt nannte jedoch keine konkrete Quelle, sondern berief sich auf "Kreise".